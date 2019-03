Lágrimas de Welthon na vitória do V. Guimarães

Hoje às 22:21 Facebook

No jogo que encerrou a 24.ª jornada da Liga, o avançado brasileiro marcou, aos 64 minutos, o golo do triunfo dos vitorianos sobre o Marítimo (1-0).

O primeiro golo de Welthon esta época foi o golo que também desequilibrou o V. Guimarães-Marítimo e que promove os vitorianos ao sexto lugar da Liga e deixa os madeirenses mais perto da zona de despromoção.

Depois de uma primeira parte sem golos, Welthon, que não marcava desde 5 de novembro de 2017, quando ainda estava no Paços de Ferreira, saltou do banco para devolver a equipa de Luís Castro às vitórias, depois do empate com o V. Setúbal na jornada passada. Na hora dos festejos, o avançado brasileiro chorou copiosamente.

Com este triunfo, os vitorianos ultrapassam o Belenenses e passam a somar 39 pontos, enquanto o Marítimo mantém o 15.º lugar, com 24 pontos, mais um do que o Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água.