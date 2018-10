Lance Armstrong regressa às estradas na Costa Rica

Hoje às 19:29 Facebook

O norte-americano Lance Armstrong vai disputar a Rota dos Conquistadores, entre 1 e 3 de novembro, na Costa Rica, na que é considerada uma das provas de ciclismo mais difíceis a nível internacional.

Armstrong competirá nas três etapas da Rota dos Conquistadores, que contemplam um total de 226 quilómetros entre zonas montanhosas, rios, florestas e ruas de gravilha, que atravessam a Costa Rica do Pacífico até ao Caribe.

O norte-americano, que perdeu os sete títulos conquistados na Volta a França por doping, entre 1999 e 2005, vai gravar a sua aventura na Costa Rica para produzir um documentário.

"Estas imagens de Lance no nosso país vão servir-nos de muito no futuro, ele virá com este grupo especializado para segui-lo nesta aventura, já que ele mesmo vai gravar a sua travessia", revela a organização.

Esta será a 26.ª edição da Rota dos Conquistadores, que, em cada ano, convida dezenas de ciclistas de diversas partes do mundo, sendo que, em 2017, o vencedor foi o espanhol Josep Betalú, que irá tentar revalidar o título este ano.