Laporte evita bancarrota de clube francês

JN Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

A transferência de Laporte do Atlético Bilbau para o Manchester City, no último mercado de inverno, evitou a bancarrota do modesto clube francês SU Agén, onde o central começou a carreira.

Protagonista de uma transferência que deu muito que falar - Laporte trocou o Atlético Bilbau pelo Manchester City depois de o clube inglês desembolsar 65 milhões de euros -, o central de 23 anos não escondeu a felicidade pela transferência.

"Estou muito feliz por estar aqui. O City é um clube com muita ambição e é uma das melhores equipas da Europa. Estou entusiasmado por trabalhar com Pep Guardiola e ajudar o clube a alcançar o sucesso", disse o francês na apresentação.

No entanto, o central não foi o único a ficar feliz com a transferência. E que o diga o modesto SU Agén, clube do oitavo escalão do futebol francês, no qual Laporte começou a carreira. Segundo o jornal "Sport", o SU Agén estava a contas com uma dívida de 100 mil euros - o orçamento do SU Agén rondará os 180 mil euros - e já estava a equacionar fechar as portas.

No entanto, graças à mudança de Laporte, o clube angariou 650 mil euros provenientes do negócio entre o Manchester City e o Atlético Bilbau, que acabaram por dar nova vida ao clube. "O destino bateu à nossa porta", atirou Jean-Claude Brunel, copresidente do SU Agén, em declarações ao jornal "El Correo".