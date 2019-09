"Laranja mecânica" espreme a Alemanha

Ontem às 22:40 Facebook

Holanda desforra-se da derrota em Amesterdão (2-3) e retribuiu com juros: 4-2 em Hamburgo. Por essa Europa fora, as qualificações desta sexta-feira ditaram a lei do mais forte, da Áustria, da Croácia, da Bélgica e da Rússia. Sinais contrários: a primeira derrota da Polónia, derrubada na Eslovénia, e mais um adeus escocês. Resumo da jornada.

Grupo C - A renovada Holanda tinha perdido o jogo caseiro com a Alemanha (2-3), à segunda jornada, e compareceu este noite de sexta-feira, em Hamburgo, com o risco de ficar muito para trás na luta pelas duas vagas de qualificação direta. A "Oranje" esteve a perder 1-0 (golo de Gnabry) e ainda foi para o intervalo em desvantagem, mas voltou ao relvado empenhada na reviravolta e rapidamente se colocou à frente, com um remate de Frenkie de Jong e um autogolo de Jonathan Tah. Uma arbitrariedade de Artur Soares Dias e um penálti forçadíssimo, por uma mão involuntária de Matthijs De Light, ainda permitiu à Alemanha chegar aos 2-2 (golo de Toni Kroos), mas a ponta final dos holandeses foi irresistível: Malen e Wijanaldum disparam para o 4-2, que recoloca a Holanda na luta pelos lugares de qualificação direta, com menos um jogo e menos três pontos do que a "Mannschaftt". Já esta segunda-feira, a equipa de Ronald Koeman deverá somar a terceira vitória, na Estónia, e lucrar com o duelo entre os dois primeiros: em Belfast, a Irlanda do Norte (quatro jogos e 12 pontos) recebe a Alemanha pela primazia do grupo.

Grupo E - A maior operação do dia foi montada e lavada a cabo pela Croácia. Em Bratislava, a equipa a equipa orientada por Zlatko Dalic bateu a Eslováquia por inapeláveis 4-0 (Vlasic, Perisic, Petkovic e Lovren) e trepou ao segundo lugar, com o mesmos pontos (nove) da Hungria. A Eslováquia (seis pontos) também se deixou apanhar pelo País de Gales, que recebeu e bateu o Azerbaijão, por 2-1. Garath Bale marcou o golo do triunfo galês. Na segunda-feira há mais: Azerbaijão-Croácia e Hungria-Eslováquia.

Grupo G - A goleada da noite foi registada em Viena: Arnautovic (bis), Sabitzer, Steinbors, Laimer e Gregoritsch assinaram o ponto no festim da Áustria com a Letónia (6-0). A "Mannschaft" austríaca somou a terceira vitória (em cinco jogos), mantém-se no segundo lugar e fica a três pontos da Polónia, precisamente antes de ir jogar à Polónia, na segunda-feira, pela liderança do grupo. A Polónia, que venceu em Viena na primeira jornada, 1-0, podia estar mais à vontade, se não tivesse sofrido esta sexta-feira a primeira derrota, ao cabo de cinco jogos. Em Ljubliana, Aljaz Struna e Andraz Sporar marcaram os golos do triunfo (2-0) que mantém a Eslovénia na corrida, a um ponto da Áustria.

Grupo I - A Bélgica passeou em S. Marino e aplicou os mínimos sindicais (4-0, bis de Batshuayi, Mertens, Chadli) e somou a quinta vitória em cinco jogos, para se manter à cabeça da classificação, três pontos à frente da Rússia, que tem a segunda vaga praticamente adquirida, depois do triunfo desta sexta-feira, em Glasgow, por 2-1. A Escócia ainda esteve a ganhar 1-0 (John McGinn), mas um remate de Dzyuba e um autogolo de Stephen O'Donnell deram a volta ao marcador e o Hampden Park teve mais uma noite de desilusão. A pátria de Kenny Dalglish e de Denis Law fica outra vez para trás. A última vez que foi a uma grande competição foi em 1998, no Mundial de França.