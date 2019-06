Laterais portugueses cobiçados e Barcelona em alvoroço por Neymar

Hoje às 12:50 Facebook

Enquanto João Cancelo e Nélson Semedo poderão estar de saída de Juventus e Barcelona, respetivamente, o internacional brasileiro já terá acordo para voltar a ser colega de equipa de Messi.

Santa Clara: José Augusto é a mais recente contratação do Santa Clara. O médio brasileiro, que passou pela formação do Grémio, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. O jogador, de 22 anos, representava o Criciúma.

Barcelona: O jornal "Sport" adianta que Neymar já tem um "princípio de acordo" para voltar ao Barcelona. A notícia refere que o acordo estabelece um contrato válido por cinco temporadas e que Neymar aceitaria ganhar "quase metade" do que ganha no Paris Saint-Germain.

Valência: Jasper Cillessen, guarda-redes que chegou a ser apontado ao Benfica, está muito perto de se tornar colega de equipa de Gonçalo Guedes. De acordo com a imprensa espanhola, o internacional holandês já tem tudo acertado com o Valência esta terça-feira terá realizado os habituais exames médicos.

Paris Saint-Germain: Nélson Semedo é o alvo do campeão francês para ocupar a vaga de Daniel Alves, de saída do clube. A notícia do "As" refere que o lateral-direito português encaixa no perfil pretendido pelo PSG. A vontade do Barcelona em perder Semedo não é muita, mas o internacional português pode ajudar à concretização da transferência de Neymar.

Wolverhampton: Leeds United e Aston Villa estão na corrida por Hélder Costa, extremo português que representa o Wolves. A imprensa inglesa dá conta de que o clube que tem Nuno Espírito Santo, João Moutinho ou Rúben Neves aceitará vender o extremo por uma verba a rondar os 17 milhões de euros.

Manchester City: O "TuttoMercato" garante que a transferência de João Cancelo para o campeão inglês está praticamente certa. De acordo com a notícia, a Juventus receberia 50 milhões de euros, enquanto o internacional português assinaria um contrato válido por cinco temporadas e um salário de cinco milhões por ano.

Chelsea: Frank Lampard está muito perto de regressar ao clube londrino, agora como treinador. O Derby County anunciou esta terça-feira que autorizou o Chelsea a "falar com Lampard" sobre uma possível ida para o clube.

Lyon: Jean Lucas, médio brasileiro que estava emprestado pelo Flamengo ao Santos vai prosseguir a carreira no Lyon. O jogador, de 21 anos, podia ainda vir a ser opção para Jorge Jesus, o novo treinador do Flamengo, mas é em França que vai jogar.

Mónaco: João Mário poderá ser o próximo português a rumar ao Mónaco. De acordo com o "Corriere dello Sport", o médio não vai fazer parte do plantel do Inter de Milão e o reencontro com o Leonardo Jardim é um cenário provável nesta altura. Recorde-se que João Mário já foi colocado na órbita do F. C. Porto.