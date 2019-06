Latvala pressiona Tanak na luta a dois da Toyota

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:27 Facebook

A diferença entre Ott Tanak e Jari-Matti Latvala, primeiro e segundo classificados, respetivamente, é de 5,1 segundos. As três classificativas da manhã ficaram marcadas pelo domínio dos homens da Toyota.

O piloto estónio Ott Tanak (Toyota) continua na frente do Rali de Portugal depois das três classificativas (Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante), deste sábado, dominadas inteiramente pelos homens da Toyota.

Kris Meeke venceu o primeiro troço, seguindo-se os dois triunfos de Latvala, o último dos quais no longo troço de Amarante, onde ganhou 5,8 segundos ao líder do Rali de Portugal, Ott Tanak.

Apesar do triunfo no primeiro troço, Meeke está a atrasar-se, tendo já perto Thierry Neuville (Hyundai), que voltou a subir ao quarto posto por troca com Sébastien Ogier (Citroen), depois de ter sido segundo em Amarante.

Mais atrás, Esapekka Lappi (Citroen) está num distante sexto lugar, a 1.37,5 minutos, com Teemu Suninen a ser o melhor dos representantes da Ford, a 9,1 segundos atrás.

Na tarde deste sábado realizam-se mais três classificativas, novamente em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. O Rali de Portugal é a sétima prova do Mundial de ralis (WRC) e, à entrada para o evento, Ogier liderava com 122 pontos, mais 10 que Tanak.