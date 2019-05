Layún não esquece Casillas nos festejos da vitória na "Champions" da CONCACAF

João Faria Hoje às 11:00 Facebook

Miguel Layún venceu, na madrugada desta quinta-feira, a Liga dos Campeões da CONCACAF pelos mexicanos do Monterrey e fez questão de deixar palavras de ânimo a Iker Casillas, com quem jogou no F. C. Porto.

Depois do empate a um golo frente ao Tigres, que deu o título ao Monterrey dado que vencera o primeiro jogo por 1-0, Layún não esqueceu Casillas, que na quarta-feira sofreu enfarte do miocárdio e se encontra internado.

"Hoje em especial dedico ao Iker [Casillas], que viveu momentos difíceis, está frágil e posso dizer que gosto muito dele", disse o futebolista internacional mexicano e antigo jogador portista, ao canal "Univision".

Horas antes, Layún já deixara nas redes sociais palavras de incentivo ao guarda-redes.

O Monterrey conquistou pela quarta vez a Liga dos Campeões da CONCACAF, reeditando os triunfos alcançados em 2011, 2012 e 2013, enquanto o Tigres continua sem erguer o troféu, apesar de ter atingido a final por três vezes nas últimas quatro temporadas.