Layún titular e Marcano de fora frente ao Estoril

O F. C. Porto defronta, esta segunda-feira, o Estoril em jogo a contar para a 18.ª jornada da liga. Layún é a novidade no onze azul e branco. Marcano ficou de fora.

Para o duelo desta segunda-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, Sérgio Conceição não poderá contar com Otávio e Brahimi, devido a lesão. No Estoril, são baixa Mano, Gonçalo Brandão, Halliche, Lucão, Thiago Cardoso, Kléber (lesionados) e Fernando Fonseca (emprestado pelo F. C. Porto)

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os dragões já venceram dez dos 25 encontros disputados em casa dos canarinhos. No meio, registam-se ainda oito derrotas e sete empates.

Onze do Estoril: Renan Ribeiro, Joel, Wesley, Pedro Monteiro, Abner, Evangelista, Pedro Rodrigues, Kyriakou, Eduardo, Victor Andrade e Bruno Gomes.

Onze do F. C. Porto: José Sá, Maxi, Felipe, Reyes, Alex Telles, Ricardo, Danilo, Herrera, Layún, Marega e Aboubakar.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas e a arbitragem estará a cargo de Vasco Santos (Porto). No videoárbitro estará Luís Ferreira (Braga).