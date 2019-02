Lazio chama exorcista para acabar com os maus resultados

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:46 Facebook

Face aos maus resultados e à onda de lesões que tem afetado a equipa da Lazio, o presidente Claudio Lotito chamou um exorcista para afastar o azar que paira sobre a equipa italiana.

Para grandes males, grandes remédios. Os jogadores da Lazio foram surpreendidos no treino deste domingo pela presença de um exorcista, chamado pelo presidente Claudio Lotito. A razão? Os maus resultados e as lesões que têm afetado o plantel.

Com uma série de três derrotas consecutivas - entre elas a eliminação na Liga Europa aos pés do Sevilha - e uma onda de lesões, a imprensa italiana garante que Claudio Lotito pretende evitar que tal azar se estenda diante do Milan, para as meias finais da Taça, e no dérbi frente à Roma.

Segundo o "Il Messaggero", o sacerdote, munido de cruzes e água benta, esteve pelo centro de treinos da Lazio a espalhar água benta nos relvados e nos balneários. Resta esperar pelos resultados...