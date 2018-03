Sérgio Conceição: "Empate aceita-se e foi justo"

Ontem às 22:56 Facebook

O jogo em Liverpool, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, serviu para corrigir erros, disse o treinador do F.C. Porto, Sérgio Conceição, que aponta agora o foco para o campeonato nacional.

"Foi um jogo importante para nós, para corrigir muito do que não fizemos ou fizemos de errado no primeiro jogo. É pena este jogo de hoje não ser decisivo para a passagem das duas equipas. Há jogos assim, os erros pagam-se caro. Hoje, tivemos a particularidade de lançar alguns jogadores e outros que não têm tanto ritmo competitivo", disse Sérgio Conceição em declarações à Sport TV após a partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o F.C. Porto.

"Nós queríamos ganhar e tivemos oportunidades para fazer golo. Em termos de oportunidades foi equilibrado. O empate aceita-se e foi justo, mas o que queríamos era ser uma equipa compacta, coesa, até porque o Liverpool tem um poder ofensivo muito grande. Foi um jogo equilibrado e competente por parte da minha equipa", defendeu.

Afastado que está o percurso europeu, o técnico dos dragões destaca a importância da competição nacional. "Queremos muito [ganhar o campeonato]. Mas faltam muitos pontos. É nisso que este grupo está focado e muito focado. Preparados para mais uma das nove finais que nos faltam."

Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, saudou o apoio dos adeptos do clube azul e branco em Liverpool: "Fantástica exibição da nossa claque. Uma equipa que entrava praticamente eliminada, entrar em campo como o fez e ter o apoio que teve", disse. "Estamos focados no campeonato."

Já o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, reconheceu que a equipa portuguesa jogou bem. "Tentámos ganhar o jogo, mas não conseguimos. No entanto, estamos na fase seguinte e é o que importa. Gosto da forma como o FC Porto joga, eles mudaram muita coisa, nós também. Este era um jogo muito diferente do jogo da primeira mão. O F.C. Porto tem o objetivo de ser o campeão em Portugal e provavelmente vai ser", afirmou.