Leão já investiu 17,5 milhões em reforços

Sporting arrancou primeiro e lidera investimento no plantel, em relação aos rivais. Luciano Vietto, sonho de Frederico Varandas, foi o mais caro entre as caras novas leoninas.

De forma discreta, mas eficaz, os leões já garantiram quatro reforços (Vietto, Luís Neto, Rosier e Rafael Camacho) para 2019/20, num investimento a rondar os 17, 5 milhões de euros, montante que ultrapassará a barreira dos 20 milhões com o negócio de Eduardo Henrique, no início da próxima semana. O Sporting arrancou a temporada mais cedo do que os rivais e também lidera a nível de investimento.

Luciano Vietto, "sonho" de Frederico Varandas, assumido recentemente, representa a maior aposta da SAD, numa contratação inserida no negócio da venda de Gelson. O leão deu sete milhões e meio de euros por 50% do passe do avançado argentino. "Foi um ótimo negócio para o Sporting e vão perceber melhor durante o ano", disse, anteontem, o líder.