Leão perdeu mais de dez mil adeptos por jogo

Luís Antunes Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Alvalade perdeu em média 10 465 espectadores por jogo da Liga em relação aos primeiros 15 embates da época transata. No total, é uma quebra de 156969 adeptos comparativamente a 2017/2018, que nem sequer inclui o dérbi da época passada com o Benfica, o que agravaria ainda mais a diferença.

Esta sexta-feira, diante do V. de Guimarães, o estádio deve ultrapassar a barreira do meio milhão de assistentes - até à data são 486 971 -, mas a realidade está longe da temporada passada, em que conseguiu uma das taxas de ocupação mais elevadas da prova, 85,8%, no período homólogo, e mesmo o melhor resultado no fim (87,16%). Este ano ficou-se pelos 64,9 %. Uma grande diferença.

Os problemas do último verão - invasão a Alcochete - que se repercutiram num começo de época atípico com rescisões, acentuados pela crise institucional que provocou uma divisão interna, podem explicar algum do divórcio, embora subsistam fatores relacionados com o rendimento da equipa.