Leão volta a rugir e vence Marítimo em casa

O Sporting venceu, este sábado, o Marítimo em jogo a contar para a sexta jornada da liga. Bruno Fernandes e Montero marcaram os golos da vitória leonina, em Alvalade.

Sem Nani nem Battaglia - os jogadores ficaram de fora da convocatória - e com Jovane e Petrovic no onze inicial, o Sporting voltou a fazer a festa após a derrota em Braga na segunda-feira. Com uma moldura humana nas bancadas, a equipa de José Peseiro entrou melhor no encontro e deu o primeiro aviso aos cinco minutos, por Gudelj, que tentou a sorte com um remate forte mas a bola saiu ao lado.

A equipa da casa chegaria à vantagem ao minuto 13. Amir travou Raphinha na grande área e o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos leões. Na conversão do castigo máximo, Bruno Fernandes não tremeu e inaugurou o marcador. Em vantagem, o Marítimo foi tendo algumas dificuldades em travar a pressão leonina e, aos 35 minutos, nova festa na bancada.

Após um livre de Raphina, a defesa do Marítimo não aliviou a bola e o avançado atirou a contar para o fundo das redes insulares. Estava feito o 2-0 para o Sporting. Na segunda metade, os madeirenses tentaram responder por Correa, após uma boa jogada de contra-ataque, mas o remate saiu ao lado. Os leões iam controlando o encontro e, ao minuto 64, estiveram perto de aumentar a vantagem.

Na conveRsão de um livre, o remate de Raphinha bateu na barreira contrária. Na sequência do lance, Ristovski atirou e obrigou Amir a defesa a dois tempos. Os leões acabariam mesmo por regressar às vitória, após o desaire na pedreira na jornada anterior.

Na próxima jornada, o Sporting defronta, fora de portas, o Portimonense e o Marítimo recebe o Vitória de Guimarães.