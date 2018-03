LeBron James iguala recorde de Michael Jordan

Hoje às 11:45 Facebook

O basquetebolista norte-americano LeBron James igualou o recorde de Michael Jordan de jogos consecutivos a marcar pelo menos 10 pontos, na vitória dos Cleveland Cavaliers frente aos Charlotte Hornets (118-105), da Liga norte-americana (NBA).

Em Charlotte, o basquetebolista fez 41 pontos, somando o 866.º jogo seguido a marcar pelo menos 10, numa série que começou em 06 de janeiro de 2007 e que igualou, agora, a de Jordan, que cumpriu 866 partidas nos dois dígitos entre 1986 e 2001.

Depois de igualar o feito do histórico jogador, frente a uns Hornets de que Jordan é proprietário, James poderá bater a marca na sexta-feira, frente ao New Orleans Pelicans.

No mesmo jogo, também Kemba Walker bateu um recorde, ao tornar-se o melhor marcador na história dos Hornets, apontando 21 pontos e ultrapassando Dell Curry no topo da tabela de pontos do clube.