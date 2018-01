Leicester goleia Peterborough United e segue em frente na Taça

Hoje às 18:38 Facebook

O Leicester, no qual alinha o português Adrien Silva, apurou-se este sábado o para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, depois de se impor por 5-1 ao Peterborough United.

O maliano Fousseni Diabate e o nigeriano Kelechi Iheanacho foram as estrelas dos ex-campeões ingleses, ao apontarem dois golos cada um, respetivamente aos nove (com assistência de Adrien Silva) e 87 minutos e 12 e 29 minutos.

O galês Andrew Hughes ainda reduziu para o Peterborough United, mas outro nigeriano, Wilfred Ndidi, acabaria por ampliar a vantagem, aos 90+2.

Noutra partida da competição, o West Ham, 11.° classificado da Premier League, deixou-se surpreender pelo mais modesto Wigan, líder do terceiro escalão inglês.

O norte irlandês Will Grigg foi o carrasco da equipa comandada pelo escocês David Moyes, ao apontar os dois golos sem resposta que ditaram o afastamento do West Ham da competição, em partida de estreia para o português João Mário, proveniente do Inter por empréstimo - entrou ao intervalo.

Já o Hull City, antepenúltimo classificado da segunda liga inglesa, afastou da competição o Nottingham, outra equipa do segundo escalão, que bateu por 2-1.

O Southampton, a lutar pela permanência na Premier League, bateu o Watford por 1-0, enquanto o Sheffield United se impôs ao Preston por 1-0.

O Brighton viajou até ao reduto do Middlesbrough, vencendo por 1-0 com um golo aos 90 minutos para a equipa do Championship.

As partidas Huddersfield-Birmingham e Nottts County-Swansea terminaram empatadas, pelo que os jogos terão de ser repetidos.