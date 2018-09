Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:54 Facebook

O Leixões conquistou, este domingo, em Vila Flor, a quarta Supertaça feminina de voleibol ao vencer o Porto Vólei por 3-0.

As sereias, bicampeãs nacionais, venceram os três parciais (25-15, 25-10 e 25-12) frente ao Porto Vólei, detentor da Taça de Portugal e alcançaram a Supertaça pela quarta vez no historial do clube de Matosinhos.