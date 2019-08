Leixões critica a arbitragem e acusa a polícia de bater nos adeptos

JN Hoje às 21:54 Facebook

A Académica recebeu e venceu (3-2) o Leixões este domingo na primeira jornada da Liga Pro e, após o encontro, a equipa de Matosinhos deixou críticas à arbitragem.

Num comunicado juntamente com imagens de lances do jogo deste domingo, o Leixões considerou que foi prejudicado e pediu uma reunião urgente com ao Conselho de Arbitragem.

"Sem colocar em causa o profissionalismo e seriedade da equipa de arbitragem, mostrámos o nosso desagrado pela forma como fomos prejudicados no jogo desta manhã. Fazemo-lo para bem do futebol português, pois acreditamos plenamente nas entidades que o regem. Neste sentido, iremos pedir ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol uma reunião com caráter de urgência", pode ler-se.

Além das queixas relativamente às decisões da equipa de arbitragem, o Leixões considerou ainda que a ação da polícia durante o encontro foi "lamentável", acusando-a de dar bastonadas aos adeptos.

"Os nossos adeptos, sem que nada o justificasse, sofreram bastonadas da polícia. Somos um dos clubes nacionais que mais adeptos tem nos jogos fora de casa e o que aconteceu hoje, em Coimbra, foi lamentável. Neste sentido, foi aberta uma ocorrência, com o delegado da Liga, por, lamentavelmente, no relatório das forças de segurança nada constar", concluiu.