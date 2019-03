Leixões insurge-se contra o Braga por bandeira a meia haste

Nuno Barbosa Hoje às 21:39 Facebook

SAD matosinhense também acusa os arsenalistas de não terem cedido "os cinco bilhetes que o Leixões teria direito para o Camarote Presidencial do Estádio 1.º de Maio, em Braga". O jogo, disputado este domingo, a contar para a 27.ª jornada da LigaPro terminou empatado a uma bola

De penálti, Zé Paulo adiantou o Leixões no marcador, mas o Braga B conseguiu empatar por Denisson Silva. No entanto, o jogo não terminou após o apito final do árbitro André Narciso.

A SAD do Leixões, liderada por Paulo Lopo, emitiu este domingo, no Facebook, um comunicado onde tece várias acusações aos dirigentes do Braga, devido à postura adotada na receção à equipa de Matosinhos.

"A grande instituição que é o Leixões Sport Club foi recebida pela grande instituição Sporting Clube de Braga por uma pessoa de pequena dimensão, que teve a ousadia de colocar a bandeira do Leixões a meia haste e que, ignorando completamente o protocolo da Liga, não cedeu os cinco bilhetes que o Leixões teria direito para o Camarote Presidencial do Estádio 1.º de Maio, em Braga, assumindo que preferia ser multado ou castigado a cumprir aquilo que é de direito", pode ler-se no comunicado que vem acompanhado pela fotografia que comprova que a bandeira do Leixões ficou mesmo a meia haste.