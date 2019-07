Leixões, Penafiel, Oliveirense e Casa Pia avançam na Taça da Liga

Hoje às 19:13 Facebook

As quatro equipas da LigaPro apuraram-se este domingo para a segunda fase da competição.

O Leixões venceu o Cova da Piedade por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do tempo regulamentar. Na segunda fase da prova, a equipa de Matosinhos jogará com o Marítimo.

O Casa Pia seguiu em frente ao vencer o Vilafranquense por 4-1, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade sem golos no fim do tempo regulamentar. Foi a reedição da final do Campeonato de Portugal, também favorável ao Casa Pia nos penáltis.

O Penafiel garantiu a qualificação ao Académico de Viseu, por 1-0, com um golo decisivo de Pires. O experiente ponta de lança dos penafidelenses resolveu a partida aos 90 minutos, quando já pairava a decisão por grandes penalidades, garantindo um triunfo que permite à sua equipa defrontar o Tondela na próxima etapa da competição.

A Oliveirense venceu o Mafra por 2-1, assegurando a qualificação. No próximo fim de semana, a equipa de Oliveira de Azeméis jogará com o Rio Ave.