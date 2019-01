Hoje às 19:19 Facebook

Matosinhenses mostram, nas redes sociais, vídeo de um golo mal anulado pela equipa de arbitragem no jogo desta tarde, em juniores B.

O Leixões-F. C. Porto em Juniores A, realizado esta tarde, promete dar que falar. Depois de agressões e invasão de campo no final do encontro, os matosinhenses recorreram, às redes sociais, para queixarem-se da arbitragem. No vídeo publicado, os rubro brancos mostram-se indignados com o golo anulado a Chidera, que daria o empate (2-2).