Diogo Gomes, de 18 anos, capitão da equipa de juniores do Leixões, assinou contrato profissional de três anos. Cláusula de rescisão: dois milhões de euros.

Considerado um dos maiores talentos das escolas de formação do Leixões nos últimos anos, Diogo Gomes é um médio ambidestro, com forte impacto no jogo (1,93 m, 82 kg).

Com a formalização deste contrato, o Leixões procede à blindagem de um jogador que se tem destacado nos sub-19 do clube.