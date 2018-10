Lema, Gabriel e Soares titulares no Clássico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

O Benfica recebe, este domingo, o F. C. Porto em jogo a contar para a sétima jornada da Liga. Lema foi o escolhido para o lugar de Jardel e Gabriel também vai a jogo. Do lado do F. C. Porto, Soares é a novidade na equipa inicial.

Para o clássico deste domingo, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Jardel, Ebuehi e Krovinovic e o castigado Conti. Do lado dos azuis e brancos, Bazoer, Hernâni e Aboubakar não vão a jogo devido a lesão.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio da Luz, o F. C. Porto venceu 16 dos 84 jogos, registando-se ainda 26 empates. Na última época, a equipa de Sérgio Conceição venceu as águias por 1-0, com um golo de Herrera perto do fim do jogo.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Lema, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Salvio, Cervi e Seferovic

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Danilo, Brahimi, Marega e Soares

O pontapé de saída está marcado 17.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e Jorge Sousa (Porto) será o VAR.