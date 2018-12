Leões confirmam contratação de Luiz Phellype

Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro, melhor marcador da LigaPro, assinou, esta segunda-feira, um contrato válido por cinco temporadas e meia com o Sporting.

"A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o Paços de Ferreira, para a aquisição do passe do jogador Luiz Phellype", lê-se no comunicado divulgado no sítio oficial do Sporting na Internet, acrescentando que o avançado, de 25 anos, "assinou um contrato válido até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros".

Luiz Phellype é o melhor marcador da LigaPro, com nove golos, três dos quais obtidos este domingo, na goleada dos pacenses no terreno do Académico de Viseu (4-0), em jogo da 13.ª jornada.

O avançado iniciou a carreira no Desportivo Brasil, tendo rumado para a Europa na época 2012/13, quando assinou pelos belgas do Standard Liège, que o cedeu posteriormente ao Beira-Mar. Seguiram-se clubes como Estoril Praia, Feirense e os angolanos do Recreativo Libolo, até chegar ao Paços de Ferreira, em 2016/17.

Luiz Phellype é o segundo reforço do plantel comandado pelo holandês Marcel Keizer, depois do regresso do médio Francisco Geraldes, que alinhava no Eintracht Frankfurt. Em sentido contrário, o médio brasileiro Bruno César transferiu-se para o Vasco da Gama.

Após 14 jornadas, o Sporting ocupa a terceira posição da I Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o líder e campeão F. C. Porto e menos um do que o Benfica, segundo classificado.