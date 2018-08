Leões confirmam contratação de Raphinha

23 Maio 2018 às 20:31 Facebook

Sporting e V. Guimarães anunciaram, esta quarta-feira, a transferência do avançado brasileiro que, aos 22 anos, deixa a cidade Berço para assinar pelos leões até 2022.

O interesse era antigo, o negócio estava quase feito e, agora, ficou concluído. No dia em que apresentou o central Marcelo, ex-Rio Ave, o Sporting assegurou a contratação de Raphinha, que assina por quatro temporadas e fica protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O avançado brasileiro foi uma das grandes figuras do V. Guimarães em 2017/18, somando um total de 42 jogos pela equipa minhota, no quais marcou 18 golos, 15 deles no campeonato português.