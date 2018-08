Leões negam que Bruno tenha dado luz verde às agressões

JN 19 Maio 2018 às 07:30 Facebook

Twitter

Fonte do clube leonino negou, ao JN, a notícia avançada no jornal "Sol", garantindo que a conversa entre Bruno de Carvalho e elementos da Juventude Leonina aconteceu poucos dias depois da derrota na Liga Europa com o Atlético, em Madrid.

O diário avança, este sábado, que Bruno de Carvalho teria dado autorização à Juventude Leonina para se deslocar a Alcochete para "apertar" os jogadores da equipa de Jorge Jesus, notícia que fonte leonina negou, em absoluto, ao JN.

O encontro entre o presidente do Sporting e os elementos da claque não aconteceu, garantiram ao nosso jornal, a 6 de abril - um dia a seguir à derrota na capital espanhola -, mas sim a 7 de abril, data em que Bruno de Carvalho marcou presença na festa dos núcleos organizada pela Juventude Leonina.

Sob um ambiente pesado, devido ao desaire em Madrid e, sobretudo, à polémica que se seguiu com a publicação do presidente sportinguista no Facebook, um elemento da claque terá dito a Bruno de Carvalho: "Presidente, nós vamos lá [Alcochete] apertar os jogadores", ao que o líder leonino terá respondido: "Não, vamos lá todos para falar".

A mesma fonte assegurou, ao JN, que nunca o presidente do Sporting teve atitudes como as que foram descritas pelo jornal "Sol", nem que pediu à claque fosse o que fosse.