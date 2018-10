Leonardo Jardim de saída do Mónaco

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

Leonardo Jardim está de saída do Mónaco, noticiaram esta terça-feira os diários Nice Matin e o L'Équipe, com a agência France Presse (AFP) a confirmar, também, a informação da saída iminente do técnico.

Segundo a AFP, Jardim sairá do emblema monegasco, que representa desde 2014, nos próximos dias, com o nome mais falado para o seu lugar a ser o do francês Thierry Henry, antigo jogador do clube e atual treinador adjunto da seleção da Bélgica.

Segundo fontes próximas do caso, o vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasyliev, reuniu-se com Jardim na tarde de hoje, numa reunião em que se formalizaram os detalhes da separação, com uma indemnização a rondar os 10 milhões de euros, referente ao resto dos salários no contrato até 2020.

O arranque na época 2018/19 da formação do principado, que conta com o português Rony Lopes no plantel, tem sido desastroso, com apenas uma vitória em 12 jogos entre todas as competições.

No campeonato, o Mónaco soma apenas seis pontos e é 18.º e antepenúltimo, na zona de descida, a que se somam mais duas derrotas na Liga dos Campeões e outra na Supertaça francesa.

Jardim chegou ao clube em julho de 2014, construindo um projeto na equipa, que só tinha regressado à 'Ligue 1' há um ano, assente em jovens valores, como Anthony Martial ou Kylian Mbappé, conseguindo, em 2016/17, os melhores resultados desportivos.

Nesse ano, os monegascos, com Bernardo Silva, Mbappé, Falcao, Fabinho, Mendy, Lemar, João Moutinho ou Bakayoko na equipa, chegaram às meias-finais da Liga dos Campeões e sagraram-se campeões franceses.

O clube foi vendendo, ao longo das temporadas, os principais valores do plantel, como Martial, para o Manchester United, Bernardo Silva, para o Manchester City, Fabinho, para o Liverpool, e Mbappé, para o 'rival' Paris Saint-Germain, por 180 milhões de euros, entre outros nomes.

Depois de ser terceiro em 2014/15, o português repetiu a posição em 2015/16, antes de ser campeão e, mais tarde, segundo classificado, em 2017/18.

Antes de chegar à Liga francesa, Leonardo Jardim tinha treinado o Sporting, em 2013/14, depois de ter sido campeão na Grécia com o Olympiakos, ainda que tenha sido demitido a meio da temporada.

O técnico de 44 anos começou por treinar o Camacha, passando, depois, por Desportivo de Chaves e Beira-Mar, antes de chegar ao Sporting de Braga, de onde deu o 'salto' para o Sporting, que levou ao segundo lugar antes de sair para a Grécia.