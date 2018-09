Leonardo Jardim há quatro jogos sem vencer em França

Hoje às 22:08 Facebook

O Mónaco, comandado por Leonardo Jardim, averbou hoje o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga francesa de futebol, ao ceder um empate 1-1 na visita ao Toulouse, uma das equipas com melhor começo, à quinta jornada.

O jovem médio belga Youri Tielemans (56 minutos), com um remate de fora da área, inaugurou o marcador para os forasteiros, contudo o compatriota Aaron Leya Iseka empatou (79).

Depois de ganhar, por 3-1, em casa do Nantes, o Mónaco empatou com o Lille e perdeu com o Bordéus e o Marselha, pelo que amealhou apenas cinco pontos e segue no 15.º lugar.

O Lille, dos irmãos José e Rui Fonte e Xeka - Edgar Ié não saiu do banco -- subiu ao segundo lugar, com os mesmos 10 pontos do Toulouse, e a cinco do líder Paris Saint-Germain, já com vantagem confortável no início do campeonato.

Com 'hat-trick' do marfinense Nicolas Pépé, que marcou os dois primeiros de penálti, o Lille liderava confortavelmente em casa do Amiens, mas ainda permitiu recuperação, inócua, para 2-3 -- Konaté falhou um penálti para os locais.

Anthony Lopes viu o seu Lyon evitar a derrota em casa do Caen perto do fim: saiu na frente, consentiu a reviravolta, com o rival reduzido a 10 aos 55 minutos e o resultado 1-1, e depois foi Mendy (88) a evitar o pior.

O Dijon, que iniciou o campeonato com três vitórias, sofreu a segunda derrota seguida, ao perder em casa com o Angers, por 3-1, caindo para quarto. Montpellier (5.º, com oito) e Estrasburgo (16.º) empataram 1-1.

O Nantes, de Miguel Cardoso, que apenas à quarta jornada conseguiu o primeiro triunfo, recebe no domingo o Reims.