Leonardo Jardim perde final frente ao PSG

O Mónaco foi derrotado pelo Paris Saint Germain, por 3-0, na final da Taça da Liga, realizada em Bordéus. Parisienses celebram, pela quinta vez consecutiva, a conquista do troféu.

Dominadores do futebol francês, PSG e Mónaco voltaram a encontrar-se na decisão da Taça da Liga. E como tem acontecido ao longo da temporada, a formação da capital voltou a dominar e a vencer, conquistando pela sétima vez o troféu, sendo que as últimas cinco foram consecutivas. Cavani, por duas vezes, e Di Maria assinaram os golos.

Com João Moutinho e Rony Lopes titulares, o Mónaco sofreu a primeira contrariedade aos sete minutos. Kamil Glik cometeu grande penalidade e Cavani não perdoou, abrindo caminho ao triunfo dos parisienses. Aos 22, Di Maria foi assistido por Mbappé e assinou o segundo golo do encontro. Rony Lopes ainda ameaçou reduzir, mas sem sucesso. Tal como Falcao, que viu o golo ser-lhe anulado por fora e jogo. Em cima do intervalo, Thomas Lemar viu o poste negar-lhe o 2-1.

Aos 57 minutos, Rony Lopes voltou a assumir protagonismo, mas falhou por muito pouco o golo. Refeito dos sustos, o PSG respondeu na tentativa de marcar o terceiro golo, mas o remate de Mbappé saiu ao lado do baliza. De seguida, foi a vez de Cavani ver o golo ser-lhe negado por fora de jogo. O uruguaio voltou a insistir e, aos 86 minutos, bisou. Um golo que sentenciou, definitivamente, o jogo.