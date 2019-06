Leonel Pontes assume comando da equipa de sub-23 do Sporting

Hoje às 17:21 Facebook

O técnico Leonel Pontes vai regressar ao Sporting, desta vez para treinar a equipa de futebol de sub-23, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, anunciou, esta sexta-feira, o clube de Alvalade no site oficial.

O treinador, de 46 anos, esteve mais de uma década no emblema lisboeta, entre o fim da década de 90 do século passado e a primeira do século XXI, tendo durante esse período passado pelos juniores, equipa B e equipa principal, sempre como adjunto.

"Foi um desafio fácil de aceitar. Sensibilizaram-se para o que seria uma nova etapa de Sporting com alterações estruturais. Assumir o comando da equipa sub-23 foi uma decisão fácil face ao meu historial enquanto profissional do Sporting durante muitos anos", afirmou Leonel Pontes.

Depois de abandonar os leões, em 2010, Pontes foi adjunto de Paulo Bento na seleção portuguesa, durante quatro anos, e teve experiências de treinador principal no Marítimo, ​​​​​​​Panetolikos (Grécia), Al-Ittihad (Egito), Debreceni (Hungria) e Jumilla (Espanha).