Leonel Pontes: "Bruno Fernandes é um dos jogadores mais massacrados"

Após o encontro com o Boavista, que marcou a estreia de Leonel Pontes no comando técnico dos leões, o treinador dos leões considerou que o jogo no Bessa foi "equilibrado" e afirmou que Bruno Fernandes é dos "jogadores mais massacrados".

"Foi um jogo equilibrado, sabíamos as características deste Boavista: ia defender, baixar linhas e jogar no nosso erro. Acabaram por chegar ao golo graças a um erro nosso. Reagimos muito bem a esse golo, não tivemos qualidade ofensiva na primeira parte, faltou ali dinâmica. É normal porque tivemos jogadores a chegar, acho que o Acuña nunca jogou ligado aos jogadores novos. Na segunda parte corrigimos, criámos algumas ocasiões de golo e acabámos por empatar", começou por dizer Leonel Pontes, considerando que o médio Bruno Fernandes foi dos jogadores mais massacrados.

"Temos talvez um dos melhores médios portugueses e é um dos jogadores mais massacrados, em termos de faltas e agressividade. Acaba expulso e, do que me apercebi, o lance não é para expulsão. Mas eu não falo da expulsão, falo do que se passou durante o jogo, o número de faltas... Se queremos os melhores jogadores dentro de campo temos de os proteger. Hoje, o Bruno não foi protegido", acrescentou.

Boavista e Sporting empataram (1-1) este domingo no Bessa, no jogo a contar para a quinta jornada da liga e que marcou a estreia de Leonel Pontes no comando técnico dos leões. Os axadrezados inauguraram o marcador aos sete minutos, por intermédio de Marlon, mas o Sporting restabeleceu a igualdade na segunda parte por Bruno Fernandes, que acabou por ser expulso nos minutos finais.