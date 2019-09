Leonel Pontes e os erros individuais de Coates: "Não há palavras"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do desaire frente ao Famalicão, em Alvalade, Leonel Pontes assumiu que errou ao decidir tirar Vietto do jogo e lamentou os últimos erros individuais de Coates, que esta segunda-feira voltou a marcar um autogolo.

Três grandes penalidades cometidas frente ao Rio Ave. Um autogolo frente ao PSV e, esta segunda-feira, ante o Famalicão. Coates está numa maré de azar nos leões e Leonel Pontes considera ter de haver mudanças.

"É difícil controlar e não há palavras para descrever. São demasiados erros individuais que penalizam a equipa e o clube. Mas pior do que toda a gente, deve estar o jogador. São momentos difíceis de explicar. Alguma coisa tem de mudar, não pode ter tanto azar na vida. É preciso haver mudanças para que o jogador estabilize emocionalmente", começou por dizer.

O técnico abordou ainda os assobios que se ouviram em Alvalade, depois da saída de Vietto. O argentino mostrou-se desagradado com a decisão do treinador, tal como os adeptos, que contestaram a saída do jogador.

"Fizemos uma primeira parte de grande qualidade, estivemos muito bem defensivamente, criámos situações de golo e tivemos uma boa dinâmica. Com a substituição do Vietto, tenho de reconhecer, deixámos de ter fluidez e perdemos capacidade de ter bola. A equipa foi demasiado abaixo e acabamos por não controlar o jogo. O Famalicão foi melhor nessa altura, criou mais oportunidades e deu a volta. O Vietto vinha de lesão e tivemos receio que sofresse uma quebra. Fizemos a alteração para proteger o jogador e colocámos o Jovane Cabral que nos deu profundidade. Mas a substituição não surtiu o efeito desejado. Afetou toda a equipa, a equipa descontrolou-se emocionalmente", assumiu.

Quanto ao futuro, o técnico foi categórico: "Tive de me concentrar no jogo e fazer o que um treinador tem de fazer. Tentar abstrai-me do que estava à volta, mas às vezes não é fácil. Futuro? Tive essa conversa com o presidente. Tudo o que vier daqui para a frente será falado e uma decisão será tomada".

O Famalicão venceu (2-1), esta segunda-feira, o Sporting em Alvalade na sexta jornada da Liga. Os leões chegaram à vantagem na primeira parte, por Vietto. Na segunda metade, os minhotos conseguiram a reviravolta graças aos tentos de Lameiras e Coates, na própria baliza.