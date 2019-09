Leonel Pontes: "O PSV não pode ser melhor do que nós"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:47 Facebook

Em antevisão ao encontro com o PSV, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, Leonel Pontes recusou atribuir favoritismo à equipa holandesa e vincou que quer representar o Sporting "com dignidade".

"Mais importante do que a estreia, é o jogo que o Sporting tem de fazer. É verdade, o PSV é um dos candidatos a seguir em frente. Também temos que assumir o papel de lutar por esse espaço e chegar o mais longe possível, criando dinâmicas importantes. Como não temos vindo a treinar, o jogo serve para corrigir alguns adeptos. Queremos representar com dignidade o Sporting e lutar pelos três pontos, que é o que fazemos sempre que competimos", começou por dizer o treinador do Sporting, considerando o encontro de quinta-feira "imprevisível".

"Nos jogos de futebol, não entram orçamentos nem passado. Entra aquele momento. Já assistimos a equipas em bons momentos perderem jogos, e o contrário. Tudo depende da dinâmica que se consiga implementar, da forma como encaramos o jogo. Se virmos os últimos quatro jogos... É verdade que o PSV tem 15 golos marcados e um sofrido. Nós temos oito marcados e seis sofridos, mas amanhã [quinta-feira] é uma história diferente. Um novo jogo, imprevisível, contra uma equipa com grande qualidade coletiva e um poder ofensivo grande, mas com algumas debilidades defensivas. Estamos numa fase de reconstrução, onde não há espaço para treinar. Queremos criar alguma surpresa no jogo e tentar equilibrar as forças. Acredito nos 50% para cada lado, independentemente da história do PSV. Temos que assumir a vontade de ganhar. Eles não podem ser melhores do que nós", acrescentou.

Luís Neto: "Naturalmente que não é o melhor registo"

O jogador do Sporting lamentou o número de golos sofridos nos últimos jogos e garantiu que a equipa de Alvalade está a trabalhar para melhorar o registo.

"Golos sofridos? Naturalmente que não é o melhor registo. Porém, não se resume só à defesa. Não existe equipa que defenda só com quatro jogadores. Queremos melhorar esse registo. Estamos a trabalhar com a consciência de que temos que fazer melhor. Não passa sequer pela qualidade dos jogadores, mas sim de algumas faltas de concentração em momentos-chave. Temos que interpretar as situações e fechar a nossa baliza, que é o mais importante. Toda a gente tem a consciência de que tem que melhorar e tentaremos amanhã dar uma resposta positiva. Vai ser um grande embate entre duas grandes equipas. Espero que o Sporting consiga levar a melhor com uma grande exibição", afirmou.

A equipa leonina defronta, esta quinta-feira, o PSV, na Holanda, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.