Leonel Pontes: "Perdemos com honra e dignidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do desaire com o PSV, a contar para a fase de grupos da Liga Europa, Leonel Pontes considerou a derrota do Sporting "frustrante".

"Não há vitórias morais no futebol, ou ganhamos, empatamos ou perdemos, mas o jogo deixou-nos um gostinho àquilo que podemos fazer no futuro em termos de equipa. É frustrante perder desta forma, mas perdemos com honra e dignidade", defendeu Leonel Pontes.

"A equipa teve momentos de boa qualidade, criámos muitas situações de golo, criámos mais problemas do que aquilo que eles imaginavam que pudéssemos criar. A equipa esteve ligada a uma ideia. Por erros que cometemos durante o jogo fizeram que sofrêssemos os golos. Alguns erros de posicionamento, alguns erros de execução, algum azar pelo meio também. Os erros acontecem num momento em que estávamos até bem. Aquele terceiro golo à entrada a segunda parte penalizou-nos demasiado porque estávamos convictos de que poderíamos chegar ao empate no decorrer da segunda parte", acrescentou o treinador dos "leões", lamentando ainda a falta de eficácia.

"Chegámos à área muitas vezes, rematámos muitas vezes, criámos várias situações de finalização. A dinâmica que conseguimos implementar, num sistema de jogo com dois dias de trabalho, em função daquilo que foram os últimos dias... a esse nível estivemos muito bem. Foi um crime que eu cometi colocar o Vietto e o Jovane a competir quando estiveram lesionados. O Vieto lesionou-se há duas semanas, o Jovane veio de uma lesão de não sei quantos meses. Foi decidido entre nós, cada um vai jogar um período de tempo. Essa foi a ideia, a entrada do Jovane estava programada. A dinâmica da equipa do meio campo para a frente na segunda parte foi muito boa. Tivemos várias oportunidades de golo. Faltou um pouquinho de competência para finalizar", concluiu.

O Sporting perdeu (3-2) esta quinta-feira na Holanda, frente ao PSV, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Bruno Fernandes e Pedro Mendes marcaram os golos dos leões.