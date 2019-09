Leonel Pontes: "Sinto os jogadores a trabalhar bem e unidos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:59 Facebook

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Rio Ave para o primeiro jogo da fase de grupos da Taça da Liga. Em antevisão ao encontro, Leonel Pontes afirmou que vai fazer alterações na equipa mas que vai apresentar o "melhor onze".

"Sinto os jogadores a trabalhar bem e unidos. O contexto de relação é bom, uma relação séria e responsável. Temos um plantel que, apesar de não ser longo e de termos algumas lesões, acreditamos nele. Vamos fazer uma ou outra alteração necessária, mas alguns vão repetir, até porque não há outra forma. Será uma equipa a lutar pela vitória", começou por dizer Leonel Pontes à Sporting TV, considerando que a participação da equipa leonina na prova, que já conquistou por duas vezes, tem sido "digna".

"Temos uma participação digna, vencemos as últimas duas edições. Temos de manter a identidade que estamos a tentar criar e que começa a dar frutos. Sabemos as valências do adversário, que ganhou em Alvalade antes da minha chegada e vamos tentar fazer o nosso jogo. É fundamental ganhar e defender os interesses da equipa", acrescentou.

O Sporting defronta, esta quinta-feira, em Alvalade, o Rio Ave, em jogo a contar para a Taça da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.