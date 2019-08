Lesão afasta Chiquinho pelo menos por dois meses

Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Benfica "sofreu uma desinserção do tendão médio adutor" da perna esquerda durante o Benfica-F. C. Porto e a paragem dificilmente será inferior a oito semanas.

Chiquinho é baixa no Benfica, no mínimo, até outubro. As águias comunicaram esta segunda-feira que o médio "sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda" no clássico com os dragões e o JN apurou que a paragem mínima nestes casos é de seis a oito semanas, mas pode ser maior se existir necessidade de operação.

Uma desinserção é uma rotura, nesta caso do tendão da perna esquerda de Chiquinho. Na melhor das hipóteses, o médio volta às opções de Bruno Lage no final de outubro.