Lesão afasta Messi da gira pelos Estados Unidos

O avançado argentino Leonel Messi ainda agora regressou ao Barcelona após o período de férias passados em Antígua e Barbudo, nas Caraíbas, e em Ibiza, ilha balear espanhola, mas já vai falhar a gira pelos Estados Unidos devido a lesão.

O jogador treinou pela primeira vez esta segunda-feira, mas sofreu uma lesão muscular de primeiro grau numa perna e estará ausente dos relvados entre uma a duas semanas.

Por esse motivo, o clube catalão optou por deixar Messi em Barcelona a fazer tratamentos e a recuperar e não o incluir na gira aos Estados Unidos, onde tem agendados dois jogos com os italianos do Nápoles, em Miami.

O astro argentino já comentou nas redes sociais a lesão sofrida, agradeceu o apoio e deixou uma mensagem aos adeptos norte-americanos.

"Tinha muita vontade de começar e, infelizmente, tive um percalço no primeiro treino que me vai deixar de fora por um tempinho. Agradeço todas as mensagens e as amostras de carinho, queria estar com a equipa e com as pessoas que nos seguem nos EUA. Desta vez pode não ser, mas voltaremos a ver-nos em breve. Um abraço a todos", escreveu Messi na página oficial no Instagram.