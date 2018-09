Lesão de Aboubakar é grave e obriga a operação

Hoje às 14:49 Facebook

O avançado Aboubakar vai ser submetido a uma operação. O F.C. Porto confirmou a gravidade da lesão do jogador camaronês, que foi obrigado a deixar o jogo contra o Tondela, na sexta-feira.

"O avançado foi reavaliado e apresenta uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Vincent Aboubakar será operado oportunamente", pode ler-se no comunicado do F.C. Porto, publicado no site do clube.

Aboubakar saiu lesionado na segunda-parte do jogo contra o Tondela, substituído por Soares, que viria a apontar o golo que deu a vitória à equipa de Sérgio Conceição, por 1-0.

O F.C. Porto está a preparar o jogo contra o Galatasaray, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro realiza-se na quarta-feira, às 20.00 horas, no Estádio do Dragão.