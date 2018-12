Lesão muscular afasta Rafa dos próximos jogos do Benfica

JN Hoje às 19:16 Facebook

O Benfica informou, nesta sexta-feira, que o extremo português Rafa contraiu uma rotura muscular na coxa esquerda.

O extremo do Benfica sofreu uma rotura muscular na coxa da perna esquerda, no decorrer da primeira parte do Benfica-AEK, disputado na quarta-feira.

Depois do jogo de domingo, no Funchal, para a 13.ª jornada da Liga, em 2018 o Benfica ainda enfrenta o Montalegre (Taça de Portugal), o Braga (campeonato) e o Aves (Taça da Liga), sendo muito provável que Rafa continue indisponível para estes jogos.