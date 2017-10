Lewandowski diz que não compreende critérios da Bola de Ouro

JN Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado polaco do Bayern Munique, que está nomeado para a Bola de Ouro, disse esta sexta-feira não compreender o sistema de eleição do prémio.

Robert Lewandowski, o melhor marcado da fase de apuramento para o Mundial 2018, abordou, esta sexta-feira, os critérios da Bola de Ouro. O avançado realçou que não compreende o sistema de eleição, que conta com 30 nomes (entre eles o de Cristiano Ronaldo), do prémio que distingue o melhor jogador do mundo.

"Não sei por que há jogadores que estão em em 5.º ou em 25.º. Só importam os três primeiros. Por isso, a minha posição no ano passado deixou-me... surpreendido. Não sei em que lugar fiquei, mas pareceu divertido. Sim, creio que divertido é a palavra" - atirou o avançado do Bayern em entrevista à ESPN, que na edição do ano passado terminou no 17.º lugar.

Recorde-se que o internacional português Cristiano Ronaldo venceu a mais recente edição do prémio.