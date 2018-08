Lewis Hamilton assegura pole para o Grande Prémio da Bélgica

Hoje às 18:51 Facebook

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), atual líder do Mundial de Fórmula 1, alcançou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Bélgica, impondo-se ao alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Lewis Hamilton conquistou a 78.ª pole da carreira e a quinta na Bélgica, beneficiando do abrandamento da chuva que caiu intensamente durante a qualificação no circuito de Spa-Francorchamps.

Na segunda linha da grelha de partida estão dois pilotos da equipa Force India: o francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Pérez.

A seguir partem o francês Romain Grosjean (Haas-Ferrari) e o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari).

À partida para o Grande Prémio da Bélgica, 13.ª prova do calendário, Lewis Hamilton lidera o Campeonato do Mundo com 213 pontos, seguido de Sebastian Vettel, com 189 e de Kimi Räikkönen, com 146.