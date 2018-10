Lewis Hamilton exige mais respeito para com Sebastien Vettel

Hoje às 19:01 Facebook

O britânico Lewis Hamilton, líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, exigiu esta terça-feira "mais respeito" aos meios de comunicação para com o alemão Sebastien Vettel, muito criticado pelos erros cometidos durante o Grande Prémio do Japão.

"A comunicação social deveria mostrar mais respeito para com o Sebastien. Não conseguem imaginar o quão difícil é competir como nós competimos a este nível (...) Somos humanos, têm de se esperar alguns erros da nossa parte, o importante é a forma como os ultrapassamos", escreveu o piloto da Mercedes no Instagram.

Vencedor das últimas quatro provas do Mundial de F1 e de seis das últimas sete corridas, o britânico conseguiu no Japão reforçar a liderança do campeonato, estando agora com 67 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Vettel, que não foi além do sexto posto na prova nipónica.