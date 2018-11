Lewis Hamilton vence GP do Brasil

Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

O britânico Lewis Hamilton conquistou este domingo a décima vitória da temporada ao vencer o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, que valeu o título de construtores para a Mercedes.

Este é o quinto campeonato consecutivo ganho pela equipa dos "flecha de prata", que têm monopolizado a modalidade desde o início da era híbrida, em 2014.

Após 71 voltas disputadas no circuito de Interlagos, em São Paulo, Lewis Hamilton deixou o holandês Max Verstappen (Red Bull) em segundo lugar, a 1,469 segundos. O finlandês Kimi Raikkonen, em Ferrari, terminou no degrau mais baixo do pódio, a 4,764 segundos.

A Mercedes juntou, assim, o título de Construtores ao de Pilotos, que já tinha sido assegurado por Hamilton há duas semanas, no México.

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) foi o quarto, na frente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e do alemão Sebastian Vettel (Red Bull).