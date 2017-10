Lewis Hamilton venceu Grande Prémio do Japão em Fórmula 1

Hoje às 09:41 Facebook

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 à frente do holandês Max Verstappen e do australiano Daniel Ricciardo, ambos da Red Bull.

Com este triunfo, o piloto britânico, à frente no campeonato do mundo, tem agora uma vantagem de 59 pontos sobre o seu principal rival na conquista do título, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que não conseguiu pontuar por ter abandonado o circuito internacional de Suzuka por um problema de perda de potência do seu carro.

O espanhol Carlos Sainz também não terminou a corrida, tendo-se despedido hoje da equipa Toro Rosso para passar a competir pela Renault a partir do próximo Grande Prémio, em Austin, nos Estados Unidos.