Líder do Portimonense suspeita de "sabotagem" no relvado

Theodoro Fonseca disse esta segunda-feira não entender como é que o relvado do Portimão Estádio se deteriorou num curto espaço de tempo e admitiu a possibilidade de "sabotagem".

"Tivemos problema atípico que ainda não foi detetado. Estamos a ver, minuto a minuto, as imagens das câmaras do estádio para perceber o que aconteceu para afetar o relvado inteiro, em menos de dez dias. Pode ter acontecido uma sabotagem do nosso relvado. Os jardins à volta do estádio estão impecáveis. Porque é que aquilo só aconteceu no relvado do estádio? Acredito em tudo", disse o líder em declarações à Rádio Renascença.

Este domingo, o Portimonense recebeu o F. C. Porto para a quinta jornada da liga. Os azuis e brancos venceram por 3-2 graças a um golo de Marcano no último minuto de jogo.