Liderança na reta final do campeonato mudou só três vezes nos últimos 20 anos

NUNO A. AMARAL Hoje às 00:57

O primeiro lugar do campeonato só mudou três vezes de dono nas seis jornadas finais, nos últimos 20 anos. Esta raridade das reviravoltas dá o favoritismo ao Benfica

Líder do campeonato graças à derrota de anteontem do F. C. Porto no Restelo, o Benfica passou a ser o favorito à conquista do título nacional, embora os dragões, com menos um ponto, também não dependam de terceiros para voltar ao primeiro lugar, em função do clássico que as duas equipas irão jogar na Luz.

