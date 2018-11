Líderes europeus em bom português

Vasco Samouco Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

De surpreendente só mesmo o Sevilha, à frente de Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ao fim de 13 jornadas no campeonato.

Mas explicar a novidade no topo da Liga espanhola também é alargar horizontes para Inglaterra e Itália e ver que, em todos, há algo em comum a unir os líderes das três principais ligas da Europa: a costela portuguesa nos feitos de Sevilha, Manchester City e Juventus é significativa.

Se de Cristiano Ronaldo é dizer mais do mesmo, sobre André Silva e Bernardo Silva é metê-los numa conversa em que (ainda) não é costume entrarem. Os três são habituais titulares nas respetivas equipas e aos elogios e à confiança de Massimiliano Allegri, Pablo Machín e Pep Guardiola retribuem com exibições de categoria, golos em barda e mais umas quantas assistências importantes. Ao todo, este trio português tem interferência em 29 golos (20 marcados e nove assistências).

Destes números, a maior fatia é, claro, do avançado que trocou o Real Madrid pela Juventus e que já quebra recordes em Turim. Em 13 jornadas da Serie A, Ronaldo marcou nove vezes (só Piatek tem mais) e ainda acumulou seis passes prévios ao golo. No que diz respeito ao acerto na hora do remate, André Silva até morde os calcanhares a CR7, só que os oito golos do ex-jogador do F. C. Porto pelo Sevilha não dão para tanto. Mais modesto, normal porque joga mais longe da baliza, mas nem por isso de deitar fora é o registo de Bernardo Silva (três golos, três assistências), esta época convertido a titular no City, beneficiando da ausência de Kevin De Bruyne.

Deste fado também constam os nomes de Daniel Carriço e João Cancelo, ambos também titulares nas equipas e com interferência ofensiva: o central do Sevilha já marcou um golo no campeonato espanhol e o lateral-direito da Juventus tem uma assistência na Serie A italiana.

Raphael Guerreiro pronto a ajudar na graça do Dortmund

Com o Bayern Munique já a nove pontos da liderança, na Bundesliga emerge o Borussia Dortmund como o principal candidato a conquistar o título esta época. Entre problemas físicos e decisões do treinador Lucien Favre, Raphael Guerreiro apenas foi uma vez titular, embora nos últimos jogos tenha sido sempre convocado. Com Champions ao barulho, é normal ser mais vezes opção.

Pelo Mundo

Naquela Europa mais profunda, menos mediática e às vezes esquecida também há outros futebolistas portugueses a poder gabar-se de terem quota-parte de importância no facto de as respetivas equipas estarem no topo dos campeonatos. Na Rússia e na Grécia, mas também na Polónia, em Chipre e até em Israel. Uns com mais protagonismo do que outros, sim, todos líderes à maneira deles.

Se no campeonato grego, Vieirinha é o capitão e titular indiscutível no PAOK, quase ao lado, no Chipre, o guarda-redes Bruno Vale e João Pedro são dois dos mais experientes do Apollon Limassol, líder com os mesmo pontos mas menos um jogo do que o AEL Limassol, também ele com portugueses na equipa (André Teixeira e Leandro Silva). Na Hungria, Rui Pedro faz parte do plantel do comandante da liga, o histórico Ferencvaros, e em Israel é Jair Amador titular indiscutível no Maccabi Telavive.

Pela Roménia, Camora continua sem substituto à altura e é titularíssimo no Cluj, enquanto no campeonato russo o Zenit também explica a liderança com o contributo do central Neto. Pela Polónia, destaca-se Flávio Paixão, o melhor marcador do campeonato (11 golos) e o capitão do líder Lechia Gdansk, que também conta com João Nunes.

Trio de treinadores também comanda

Paulo Fonseca na Ucrânia (Shakhtar), António Conceição na Roménia (Cluj) e Jorge Jesus na Arábia Saudita (Al Hilal) lideram os respetivos campeonatos desses países. Recordar ainda que Vítor Pereira levou o Shanghai SIPG à conquista do título chinês.

Antero Henrique vê PSG imparável

É com Antero Henrique nos gabinetes, na direção desportiva do clube, que o Paris Saint-Germain está a protagonizar o melhor arranque de sempre na Ligue 1. Em 14 jogos, o campeão francês só sabe ganhar: tem 46 golos marcados e sete sofridos. Quinze pontos de avanço...