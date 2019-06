Liga das Nações: Holanda na final com Portugal

Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Inglaterra derrotada (3-1, após prolongamento) na semifinal disputada esta quinta-feira, em Guimarães.

No Estádio D. Afonso Henriques, a Inglaterra abriu o marcador ainda no primeiro tempo, com um remate assinado por Marcus Rashford, na conversão de uma grande penalidade (33 m).

A Holanda restabeleceu a igualdade já no segundo tempo: o defesa Matthijs de Ligt, que tinha cometido a falta para o penálti, subiu à área inglesa, num canto, e redimiu-se com um poderoso golpe de cabeça (1-1, 73 m).

Já no prolongamento, uma asneira coletiva da defesa inglesa terminou com uma intervenção desesperada e com um autogolo de Kyle Walker (97 m), que adiantou os holandeses pela primeira vez. Os "backs" de Inglaterra não aprenderam e voltaram a cometer novo erro, outra vez fatal: Quincy Promes não se fez rogado (114 m) e fechou o marcador em 3-1.

Já este domingo, a seleção holandesa jogará com a congénere portuguesa pelo troféu da edição inaugural do torneio, em jogo a disputar no estádio do Dragão, no Porto (19.45 horas).

Antes da grande final, ainda no domingo (14 horas), Suíça e Inglaterra, semifinalistas derrotadas, vão a jogo pela atribuição do terceiro e quarto lugares.