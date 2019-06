Liga das Nações: o que precisa de saber

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:13 Facebook

A Liga das Nações é a mais recente competição criada pela UEFA e tem implicações no apuramento para o Euro 2020. Portugal é finalista e vai saber o nome do adversário, esta quinta-feira, depois do embate entre Inglaterra e Holanda.

O que é a Liga das Nações?

Uma nova competição de seleções, organizada pela UEFA, que se vai realizar a cada dois anos, ocupando os espaços de paragem da FIFA, em que antes se disputavam maioritariamente jogos particulares. A intenção é que todas as seleções europeias possam jogar encontros oficiais diante de equipas de nível semelhante. A UEFA irá repartir 76,25 milhões de euros em prémios.

Campeão absoluto

Haverá um campeão absoluto que irá surgir de um mini-torneio em formato de final four, que vai ser disputado por cada primeiro classificado de cada grupo da Liga A. É o caso de Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda. Haverá meias-finais, final e jogo de terceiro e quarto lugar. Portugal depois de ter vencido, ontem, por 3-1, a Suíça, já garantiu a presença na final. A outra meia-final disputa-se, esta quinta-feira, no estádio D. Afonso Henriques, entre Inglaterra e Holanda. A final joga-se domingo, às 19.45 horas.

Novo ranking de seleções da UEFA

A classificação geral da Liga das Nações vai ser a base para construir o ranking UEFA que determina os cabeças de série nos sorteios da fase de qualificação e na fase final dos Campeonatos da Europa.

Prémios

Participação na Final Four (entregue a cada seleção) - 4,5 milhões de euros

Vencedor (4,5 M€ + 6 M €) - 10,5 milhões de euros

Segundo classificado (4,5 M€ + 4, 5 M €) - 9 milhões de euros

Terceiro classificado (4,5 M € + 3,5 M €) - 8 milhões de euros

Quarto classificado (4,5 M € + 2,5 M €) - 7 milhões de euros

Qual o simbolismo do troféu?

O troféu entregue à seleção vencedora representa as 55 federações que compõem a UEFA. É feito de prata, pesa 7,5 kg e tem 71 cm de altura, tendo sido idealizado em Portugal e produzido em Itália.