Liga de Clubes abre processo aos incidentes no Estádio do Bonfim

V. Setúbal-Boavista esteve parado durante vários minutos devido à revolta dos adeptos da equipa da casa, que tentaram invadir o relvado e obrigaram a intervenção policial.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai abrir um processo de inquérito aos factos ocorridos durante o Vitória de Setúbal-Boavista, que fechou, ontem a jornada 32 da Liga, depois de receber os relatórios das forças de segurança e dos delegados.

"A Liga Portugal informa que aguarda pelos relatórios das forças de segurança e dos delegados da Liga para abrir um processo de inquérito aos factos ocorridos, na noite de segunda-feira, no estádio do Bonfim", lê-se no comunicado da entidade, emitido esta terça-feira.

"Apresentamos ainda uma palavra de solidariedade aos comentadores da SportTV e demais órgãos de comunicação que, estando a fazer o seu trabalho, foram, alegadamente, vítimas de tentativa de agressão", acrescenta a nota.

Em causa estão os factos ocorridos na receção do Vitória de Setúbal ao Boavista, na segunda-feira, no Bonfim, que terminou com o triunfo dos axadrezados (3-0) e com os sadinos reduzidos a oito elementos por expulsão de José Semedo, Zequinha e Jhonder Cádiz.

Após a expulsão de Cádiz, aos 73 minutos, os ânimos exaltaram-se, com uma tentativa de invasão de campo, que os agentes policiais, com alguma dificuldade, abortaram, mas que levou o jogo a parar cerca de 10 minutos. Os adeptos mais insatisfeitos viraram-se, depois, para o carro de exteriores da SportTV, que levou a nova intervenção policial.

No final do encontro, o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, foi à sala de imprensa do estádio do Bonfim tecer duras críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo, considerando-a "um nojo"