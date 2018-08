Liga de clubes entrega troféu de campeão ao F. C. Porto no jogo com o Feirense

06 Maio 2018 às 00:35 Facebook

O F. C. Porto vai erguer o troféu de campeão da edição 2017/18 da I Liga no domingo, após a receção ao Feirense, da 33.ª e penúltima jornada, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicado, o organismo felicita os "azuis e brancos" pela conquista do seu 28.º título de campeão, beneficiando do empate 0-0 entre Sporting e Benfica, que ficaram a quatro pontos do F. C. Porto.

Após o jogo entre F. C. Porto e Feirense, 15.º classificado com 30 pontos, marcado para as 20:15, o presidente da LPFP, Pedro Proença, e o presidente da NOS, Miguel Almeida, vão entregar o troféu aos 'dragões'.